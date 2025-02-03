Bloomberg: Raiffeisen Bank у Росії допомагає їй постачати армію

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Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали Збройні сили Росії. Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тисяч комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на фінансову звітність банку.

«Уніхім», який є найбільшим у РФ виробником неорганічних хімічних реактивів та речовин особливої ​​чистоти, робила поставки підсанкційній російській компанії, а та надалі створювала військову продукцію.

Представники європейських урядів вважають, що найімовірніше Raiffeisen Bank має й інших клієнтів, які постачають російську оборонну промисловість.

Водночас прессекретар банку стверджує, що Raiffeisen дотримується всіх відповідних санкцій проти російських компаній, а особливо тих, які запровадили Євросоюз, США та Велика Британія.

Документи свідчать, що «Уніхім» постачав товари російській фірмі «Равєнство», зокрема для російського урядового проєкту, який передбачає розробку та модернізацію платформ і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та планеруючих бомб.

«Равєнство» розробляє та виробляє навігаційні радіолокаційні системи, а також є підрозділом підсанкційного концерну «Граніт-Електрон», який створює ключові елементи ракетних систем, зокрема системи автоматичного керування і системи радіоелектронної боротьби.

За даними Міністерства фінансів США, материнська компанія Rawenstvo, концерн «Граніт-Електрон», пов’язана з JSC Tactical Missiles Corporation, державним оборонним конгломератом, який виробляє багато систем озброєнь, які Росія використовує проти України. Усі три компанії потрапили під санкції США незабаром після російського вторгнення, а також підпадають під обмеження ЄС.

Торік за девʼятимісячний період Raiffeisen заплатив Росії €277 мільйонів податків. Зараз банк не може передати активи материнській компанії в Австрії, попри те що його прибутки стрімко зростають. Контроль капіталу з боку Кремля призвів до того, що у Raiffeisen роками не було доступу до будь-яких прибутків. Банк накопичив надлишковий капітал у розмірі €4,4 мільярда, який застряг у Росії.

Це створило серйозну дилему для керівників банку (його ринкова капіталізація — близько €7 мільярдів). Є два варіанти: шок від втрати найприбутковішої дочірньої компанії або ж регуляторний тиск. Регулятори США і ЄС тиснуть на банк, бо той вже три роки не може вийти з російського ринку.

Усі бізнеси й кредитори, що працюють у Росії, регулюються центральним банком у Москві і вважаться російськими юридичними особами. Тому є проблеми з тим, щоб розірвати зв’язки з клієнтами, навіть якщо вони перебувають під санкціями або співпрацюють з військовою машиною Кремля. Останній не визнає санкції, накладені на його компанії.

Російський підрозділ Raiffeisen входить до десятки кредиторів, яких Росія вважає «системно важливими» для своєї банківської системи, і Москва навряд чи захоче, щоб австрійський банк залишив країну. Будь-який вихід з ринку РФ повинен бути погоджений комісією і підписаний самим Путіним.