Незалежні члени наглядової ради АОЗ пояснили, чому проголосували проти продовження контракту Безрукової

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Незалежні члени наглядової ради Агенції оборонних закупівель проголосували за непродовження контракту Марини Безрукової, бо не хотіли діяти всупереч чинному статуту наглядової ради.

Про це Катерина Кузнецова і Лукаш Столярськи розповіли «Бабелю».

У наглядовій раді АОЗ пʼять членів — це три незалежних члени Патрік Аурой, Катерина Кузнецова і Лукаш Столярськи. І двоє — Юрій Джигир і Тарас Чмут — представники держави. Їх призначив міністр оборони Рустем Умєров.

16 грудня 2024 року, перед першим засіданням АОЗ, Міністерство оборони без погодження змінило статут Агенції. Міністерство саме себе наділило правом «у разі виникнення загрози нацбезпеці» змінювати керівників агенцій одноосібно, без погодження наглядових рад. Там пояснили, що це не спроба позбавити агенції незалежності, а перестраховка — під час війни наглядова не завжди зможе зібратись у критичний момент.

У той час наглядовій раді АОЗ якраз треба було вирішити, чи подовжувати контракт з Безруковою, який спливав 31 січня 2025 року. Міністр Умєров виступав проти цього. Член наглядової ради Юрій Джигир каже, що вони намагалися вирішити це питання — писали листи, проєкти рішень. Але на зустрічі Умєров сказав, що очікує звільнення Безрукової та конкурсу на нового голову АОЗ.

У наглядової був інший план — звільняти Безрукову вони не хотіли, це могло скомпрометувати новостворений орган. Тож наглядова хотіла залишити Безрукову і провести незалежний аудит АОЗ. Цю ідею запропонував Лукаш Столярськи, який мав досвід роботи в NSPA НАТО — рольовій моделі АОЗ.

«Ми мали слово проти слова. І обидві сторони несуть тут відповідальність. Однак якщо результат аудиту буде негативним, ми негайно розірвемо контракт з директором. Але якщо ні — ми знімемо всі міністерські заперечення», — розповідає Столярськи «Бабелю».

У Міністерстві оборони «Бабелю» зазначили, що незалежні аудитори не зможуть аналізувати контракти АОЗ, бо це таємна інформація. І навіть якби рішення знайшли, аудит зайняв би багато часу, а АОЗ продовжував би провалювати закупівлі.

Уже 22 січня 2025 року Міністерство оборони надіслало наглядовій раді листа, в якому не погодило її проєкт рішення щодо Безрукової і зауважило, що має на це повне право, згідно зі статутом. Тим не менш, 23 січня наглядова проголосувала: Чмут і Джигир — за продовження, Столярськи і Кузнецова — проти.

Перед голосуванням Кузнецова запропонувала визнати, що Міноборони, згідно зі статутом, не погоджує продовження контракту Безрукової, і ще раз попросити у Міністерства час, щоб розібратися, запустити аудит і обʼєктивно оцінити діяльність Безрукової. Столярськи і Кузнецова в коментарі «Бабелю» сказали, що не хотіли діяти всупереч чинному статуту наглядової ради.

Оскільки пʼятий член наглядової Патрік Аурой 20 січня склав повноваження, голоси розділились навпіл, і вирішальним став голос голови — Джигиря. Наглядова продовжила контракт Безрукової. Але наступного дня міністр Умєров заявив, що закупівлі зброї провалені, тому він звільняє свого профільного заступника Дмитра Кліменкова і відмовляється продовжити контракт з Мариною Безруковою.

Що відбувається в АОЗ

Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію. Із січня 2024 року агенцію очолює Марина Безрукова. Наглядова рада АОЗ 20 січня 2025 року подала міністру оборони Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

Уже 23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак наступного дня Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель. Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який керує Державним оператором тилу.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради — директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута й колишнього заступника міністра оборони України Юрія Джигиря. Обидва голосували за продовження контракту Безрукової.

25 січня АОЗ заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр ініціював службове розслідування в агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель. Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

28 січня стало відомо, що за зверненням ЦПК Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого зловживання владою Умєровим, коли той звільнив Безрукову.

Вже 31 січня у Міноборони заявили, що з 1 лютого Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов. Безрукова звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом втрутитися в конфлікт. Зеленський сказав, що міністр Умєров має право робити все, щоб уникнути гальмування в забезпеченні української армії озброєнням.