Трамп знову заговорив про приєднання Канади до США — після введення мит
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав Канаду стати 51-м штатом країни. Це сталося після введення додаткових мит на імпорт канадських товарів.
Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.
За словами американського лідера, його країна начебто витрачає сотні мільярдів доларів на субсидування Канади. Водночас Трамп не бачить на це «жодної причини».
«Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі та маємо більше деревини, ніж можемо коли-небудь використати. Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист для народу Канади — і жодних тарифів!» — каже 47-й президент.
Що передувало
1 лютого Трамп ввів додаткові мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Зокрема, мита для Канади й Мексики становитимуть 25%. На енергоносії з Канади тарифи встановлені на рівні 10%.
Відомо, що близько 20—25% усієї нафтопереробної промисловості США використовують нафту з Канади. Загалом понад 70% усього експорту Оттави припадає на експорт до Сполучених Штатів.
У відповідь Канада введе відповідні 25% мита на низку товарів зі США на майже $107 мільярдів, заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо. Мита на $20,6 мільярда набудуть чинності з 4 лютого — тоді ж, коли й американські мита, а решта — через три тижні.
- У грудні 2024 року Трамп назвав «чудовою» ідею перетворити Канаду на субʼєкт США. Він сказав, начебто «цього хочуть багато канадців».
- Це було не вперше, коли Дональд Трамп обурював уряд Джастіна Трюдо своїми висловлюваннями. Американець також гостро зреагував на відставку міністра фінансів Христі Фріланд, назвавши її поведінку «токсичною».
- Раніше Фріланд неодноразово наголошувала, що Канада має протистояти погрозам обраного президента США Дональда Трампа щодо тарифів. Той обіцяв ввести мита на товари з Канади у перший же день своїх повноважень.