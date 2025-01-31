Угорщина знову погрожує блокувати санкції ЄС проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову погрожує ветувати санкції Європейського Союзу проти Росії через пів року, коли їх треба буде продовжити. Він каже, що його країна заблокує санкції, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Про це Орбан заявив на державному радіо, передає Bloomberg.

За його словами, цього тижня виконавчий підрозділ Європейського Союзу гарантував, що транзит російського газу через Україну відновлять. А саме тому угорський уряд дозволив ЄС продовжити ще на пів року санкції проти РФ.

«Якщо обіцянку порушать, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й покінчимо з ними», — сказав премʼєр Угорщини.

Що передувало

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС. Росія заявляла, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Країни ЄС починають шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан. Володимир Зеленський сказав, що Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не з Росії, а з Азербайджану.

Угорщина отримує газ по газогіну «Турецький потік» і не залежить від українського маршруту, однак премʼєр країни Віктор Орбан каже, що через припинення транзиту російського газу зросли ціни на паливо у країні.

Це не вперше, коли Віктор орган погрожує ветувати санкції ЄС проти РФ. Востаннє у блоці змогли дійти згоди щодо санкцій та продовжили їх 27 січня. До того в Угорщині казали, що цього не може статися, якщо Україна не відновить транзит російського газу і не надасть гарантій стосовно постачання нафти.

Politico писало, що країна не стала блокувати санкції в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

Bloomberg зазначав, що в заяві ЄС підтвердить зобовʼязання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу і нафти.