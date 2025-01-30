У Сумах закінчили пошуково-рятувальну операцію — загинули девʼять людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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МВС України
У Сумах завершили рятувально-пошукову операцію після російського авіаудару по багатоповерхівці в ніч на 30 січня.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Усього загинули 9 людей. Постраждалих — 13, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирних будинки та більш як 20 автомобілів.
Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла загиблих. Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.
- У ніч проти 30 січня РФ атакувала дронами десятиповерхівку в Сумах. Серед загиблих — три подружжя: це 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його дружина 64 років, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.