Трамп хоче створити табір для мігрантів на Кубі — там можна розмістити до 30 тисяч людей
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Президент США Дональд Трамп наказав адміністрації підготуватися до розміщення десятків тисяч «кримінальних» мігрантів на військово-морській базі в затоці Гуантанамо.
Про це повідомляє The New York Times.
«У нас є 30 тисяч місць в Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, які їх утримують, тому що ми не хочемо, щоб вони повернулися», — сказав Трамп.
Президент додав, що цей крок «негайно подвоїть потужність» і що з Гуантанамо «важко вибратися». Він не надав інших подробиць свого плану.
Останніми тижнями майже 40 тисяч мігрантів перебувають у приватних центрах утримання під вартою та у вʼязницях по всій країні. Через брак фінансування кількість місць утримання під вартою обмежена.
Додаткові 30 тисяч ліжок значно розширили б можливості уряду, пише видання. Мігрантів можна утримувати на базі площею 45 квадратних миль — вона розташована на березі Гуантанамо, протилежному від тюрми для підозрюваних у тероризмі.
Відповідальний за безпеку кордонів Том Хоман каже, що деяких людей можуть доставити літаком — цим займеться Імміграційна та митна правоохоронна служба США (ICE). Не зовсім зрозуміло, які права матимуть депортовані в Гуантанамо. Правозахисники занепокоєні цією ідеєю.
Виконавчий директор Центру конституційних прав Вінсент Уоррен називає наказ Трампа сигналом про те, що мігрантів і шукачів притулку «розглядатимуть як нову терористичну загрозу». А отже, вони начебто заслуговують на запроторення у в’язницю, позбавлення правових і соціальних послуг і підтримки.
- У листопаді 2024 року Трамп казав, що його план масової депортації іммігрантів без документів включає залучення військових та оголошення надзвичайного стану.
- У перший день президентства Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.
- Згодом американський лідер закрив південний кордон країни для мігрантів й наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у Штати з Мексики.