У ЄС обговорюють відновлення закупівель російського газу

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Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопроводного газу до ЄС, щоб покласти край війні проти України.

Про це пише FT з посиланням на обізнаних з цього питання людей.

Ті, хто підтримують таку ідею, стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукатиме РФ сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід, щоб впровадити та підтримувати режим припинення вогню. Таку ініціативу схвалили Німеччина та Угорщина за підтримки інших столиць.

Виконавчий директор EP Infrastructure, який керує словацькою частиною трубопроводу, інша частина якого пролягала через Україну і постачала російський газ до європейських країн, Гері Маццотті сказав, що потенційна мирна угода між Трампом і Росією «майже напевно» призведе до переговорів про відновлення поставок російського газу.

Але ідея поновити покупку російського газу вже викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС у попередніх дискусіях — їх вона розлютила. Ідеться про посадовців і дипломатів східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали, щоб скоротити обсяги російських енергоносіїв.

«Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант? Якими дурними ми могли б бути, щоб навіть думати про це як про варіант», — сказав один з посадовців.

Це також занепокоїло америкеанських експортерів скрапленого природного газу, які прагнуть підписати довгострокові угоди, щоб постачати газ європейським компаніям. Вони побоюються, що будь-який перезапуск українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентною.

Заявлена ​​мета ЄС — позбавити енергетичну систему блоку від усього російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен має представити план, як цього досягнути в березні.