У ЄС дійшли згоди та продовжили санкції проти Росії
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз продовжить санкції проти РФ ще на шість місяців, до 31 липня 2025 року, — міністри закордонних справ ЄС дійшли згоди.
Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кайя Каллас.
«Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає», — наголосила вона.
Зараз санкції ЄС проти РФ включають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші, заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС тощо.
Проти продовження санкцій деякий час виступала Угорщина. Politico писало, що Угорщина нібито погодилася не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.
У заяві ЄС підтвердить зобовʼязання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу і нафти, зазначає Bloomberg.
- Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан грозив заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу і не надасть гарантій щодо постачання нафти.
- З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я. Угорщина отримує газ по газогіну «Турецький потік» і не залежить від українського маршруту, однак Орбан каже, що через припинення транзиту російського газу у країні зросли ціни на паливо. А санкції проти Росії нібито вже обійшлися Угорщині в €19 мільярдів.
- Країни ЄС починають шукати альтернативні джерела енергоресурсів, одним з них виявився Азербайджан. Росія заявляла, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.