У ЄС дійшли згоди та продовжили санкції проти Росії

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Європейський Союз продовжить санкції проти РФ ще на шість місяців, до 31 липня 2025 року, — міністри закордонних справ ЄС дійшли згоди.

Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кайя Каллас.

«Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування війни. Росія повинна заплатити за шкоду, якої вона завдає», — наголосила вона.

Зараз санкції ЄС проти РФ включають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші, заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС тощо.

Проти продовження санкцій деякий час виступала Угорщина. Politico писало, що Угорщина нібито погодилася не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

У заяві ЄС підтвердить зобовʼязання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу і нафти, зазначає Bloomberg.