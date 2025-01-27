«Атакують, як у Другу світову війну»: ЗСУ розповіли, як солдати КНДР воюють на Курщині

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Північнокорейські військові, схоже, на певний час відійшли від лінії фронту в Курській області РФ після великих втрат особового складу.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на слова українських військових, які беруть участь в операції.

Командир ЗСУ з позивним «Пульс» каже, що люди Кім Чен Ина або аналізують помилки на полі бою, або лікують поранених, або чекають на підкріплення. Він припустив, що військові КНДР «скоро повернуться».

Українські бійці детальніше розповіли, як воюють солдати Північної Кореї в російському регіоні. Наприклад, вони не поінформовані про загрози з боку БпЛА та артилерії. Військові ЗСУ кажуть, що армія КНДР атакувала пішки, «як під час Другої світової війни», групами по 20—60 людей, що робило їх легкими цілями.

Вони просувалися вперед, навіть попри те, що перебували під вогнем, а навколо них гинули й отримували поранення їхні товариші. Північнокорейські солдати зачищали докази своєї присутності. Вони намагалися забрати поранених і загиблих у білих шоломах.

Деякі іноземні військові підривали себе гранатами, щоб не потрапити в полон. Пульс стверджує, що один з них перед самогубством кричав: «За генерала Кім Чен Ина!»

Сили Північної Кореї та Росії погано скоординовані через мовний барʼєр. Наприклад, радіоперехоплення показало, що північнокорейці випадково націлилися на позиції РФ.

Армія КНДР укомплектована краще, ніж багато росіян: вони мають гвинтівки та уніформу. Однак у північнокорейських бійців бракує важкої броні, оскільки вони пересуваються лише пішки та використовують гольф-кари, щоб перевозити боєприпаси.

Український командир каже, що солдати були «гладко поголені та доглянуті», а їхній вік складно визначити: усім було приблизно від 25 до 35—40 років.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а близько 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.