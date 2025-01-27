Politico: Угорщина погодилася не блокувати санкції ЄС проти Росії. Але є умова

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Угорщина нібито погодилася не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

Про це пише Politico, посилаючись на двох дипломатів ЄС.

За їхніми словами, ЄС та Угорщина домовились про це «останньої миті». Угоду мають офіційно затвердити на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться після екстренної наради 27 січня.

Той сценарій, де Угорщина заблокує продовження санкцій проти РФ, «не є базовим», сказав за день до цього міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис.

«Це залишило б увесь ЄС та Угорщину в положенні слабкості... Це також обмежило б США у пошуку варіантів довгострокового і сталого миру в Європі», — наголосив він.

Дипломати ЄС, на яких посилається Politico, кажуть, що «угорцям подобається драма».