Мінʼюст США видаляє докази злочинів у справі штурму Капітолія

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AFP

У перший день президентства Дональд Трамп помилував понад тисячу засуджених за штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Тепер Міністерство юстиції США видаляє велику базу даних з детальним описом кримінальних звинувачень і успішних засуджень учасників заворушень.

Про це передає CNN.

База даних слугувала легкодоступним сховищем усіх справ 6 січня 2021 року, які розслідувала прокуратура США округу Колумбія. Її видалення збігається з рішенням Трампа помилувати засуджених за штурм Капітолія.

AFP

Тисячі сторінок, які були частиною бази даних, тепер недоступні. Деталі справ 6 січня все ще можна переглянути на вебсайті Міністерства юстиції у формі пресрелізів про звинувачення і вироки. Вони також доступні через судові протоколи.

Федеральне бюро розслідувань США також видалило свій список розшукуваних у справі штурму Капітолія бунтівників. Деяких з них не вдалося ідентифікувати, тому ФБР публікувало фото та іншу інформацію про підозрюваних, яких воно розшукувало.

Що передувало

6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Попередній президент США Байден назвав цей штурм заколотом.