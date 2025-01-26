У Балтійському морі знову пошкодили підводний кабель — він належить Латвії

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Вранці 26 січня в Балтійському морі стався обрив підводного волоконно-оптичного кабелю, який належить Латвійському радіо (LVRTC).

Про це повідомили на сайті радіостанції.

Система моніторингу LVRTC виявила збої передачі даних на ділянці Вентспілс — Готланд. Радіо продовжує надавати послуги альтернативними маршрутами. Там попередили про можливе сповільнення швидкості звʼязку, однак додали, що це здебільшого не впливає на користувачів у Латвії.

Разом з партнерами компанія LVRTC провела перевірку і заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі. Припускають, що кабель «значно пошкоджений» через вплив зовнішніх факторів. Розпочали кримінальне провадження.

Кабель лежить на глибині понад 50 метрів, тому точні причини та характер пошкодження визначать лише після початку ремонтних робіт.

Премʼєр-міністр Латвії Евіка Сіліня скликала з цього приводу нараду, в якій взяли участь міністерства та органи влади. Сіліня підкреслила, що Латвія співпрацюватиме з країнами регіону та НАТО, щоб розслідувати інцидент.

Раніше країни НАТО анонсували місію «Балтійський вартовий», що патрулюватиме найважливіші райони Балтійського моря. Рішення ухвалили через обриви підводних кабелів у цьому регіоні.

Обриви кабелів у Балтійському морі

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив: влада встановила, що китайський корабель теж погрожував перерізати кабель живлення, що зʼєднує країни Балтії та Північні країни.

На Різдво, 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту.