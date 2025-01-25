Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова

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Держпідприємство «Агенція оборонних закупівель» вирішило і надалі працювати під керівництвом Марини Безрукової, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із нею.

Про це йдеться в офіційній заяві АОЗ.

Там заявили, що повноваження подовжувати чи розривати чинний контракт має лише наглядова рада — це відповідає як законодавству, так і останній редакції статуту агенції.

А анонсування нібито нового керівника АОЗ в агенції назвали прямим проявом тиску на наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на «ручний режим».

Щодо результатів роботи у 2024 році, то в АОЗ кажуть, що змогли досягти значного прогресу в укладенні прямих контрактів, зниженні цін на критичну номенклатуру боєприпасів та зростанні обсягів постачань.

Що передувало

20 січня наглядова рада АОЗ подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак вже наступного дня Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію мав очолити Арсен Жумаділов, який зараз керує Державним оператором тилу.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради — директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута й колишнього заступника міністра оборони України Юрія Джигиря.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Ще 7 січня Центр протидії корупції писав про те, що Умєров перевищує свої повноваження щодо АОЗ і ДОТ, коли змінює статути відомств.

В інтервʼю УП Марина Безрукова заявила, що у неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

Вона розповідала, що підписала контакт про постачання цих мін у перші тижні перебування на посаді і «не мала жодних шансів цього не зробити». Влітку, коли зрозуміли, що завод не може вчасно виготовити міни, за словами Безрукової, заступник Умєрова Дмитро Кліменков попросив АОЗ продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова каже, що відмовилась.

«Нам вдалося повернути гроші за зірвану програму з постачання снарядів, але ми втратили час», — сказала вона.