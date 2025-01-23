МЗС України не визнаватиме Лукашенка президентом після «виборів» у Білорусі

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Reuters

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що не мають підстав називати президентськими виборами в Білорусі голосування, яке там відбудеться 26 січня.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

«Для нас у цьому дійстві немає нічого неочікуваного. І результати його, в принципі, відомі наперед», — сказав він.

І додав, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна в його війні проти України. МЗС не бачить передумов для відновлення контактів з Лукашенком, тому «питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним».

Україна солідарна з позицією країн Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних держав, що в Білорусі немає базових умов, щоб провести чесні й прозорі вибори, які б відповідали стандартам Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Ми вважаємо, що білоруський народ заслуговує на право обирати владу на справді демократичних, вільних, конкурентних виборах і будувати власне майбутнє без диктату Росії, без її імперських зазіхань і без прагнення Москви навʼязати своїм сусідам роль підконтрольних маріонеток, як зараз відбувається», — резюмував Тихий.

«Вибори» в Білорусі

Голосування відбудеться 26 січня, у неділю. Серед кандидатів у президенти — Лукашенко, голова Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії Сергій Сиранков, підприємиця Анна Канапацька, голова Республіканської партії праці і справедливості Олександр Хижняк. Центральна виборча комісія прогнозує «перемогу» Лукашенка. Результати голосування стануть відомими до 5 лютого.

Білорусь відмовилась від спостерігачів ОБСЄ, що є порушенням зобовʼязань країни, а також вирішила не відкривати за кордоном виборчі дільниці для голосування нібито через те, що там не буде «належних заходів безпеки», які створювали раніше.

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися попередні «вибори» президента. За офіційними даними, з великим відривом переміг самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Однак дані спостерігачів і опозиції кажуть, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.

Після цього білоруси закликали до перевиборів і вийшли на масштабні протести. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа і правозахисники.