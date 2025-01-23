КНДР направить Росії ще 150 балістичних ракет у 2025 році

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Північна Корея направить Росії у 2025 році ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. Минулого року їх відправили 148.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню The War Zone.

За його словами, КНДР також направить у Курську область РФ додаткову підмогу у вигляді ракетних та артилерійських військ. Він не вказав ані орієнтовної кількості, ані термінів. Газета New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника 22 січня писала, що Північна Корея відправить Росії підкріплення за два місяці.

Буданов наголосив, що Україна не очікує побачити «багато нових наземних сил».

За останні три місяці Північна Корея поставила Росії майже 120 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 Koksan і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню M-1991. Очільник ГУР очікує, що КНДР поставить РФ принаймні ще таку ж кількість цього озброєння, бо у них «багато таких систем».





Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а близько 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.