Новий держсекретар США Рубіо їде до Панами — після погроз Трампа відняти Панамський канал

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Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня поїде до Панами — це буде його перший офіційний візит на посаді. Він відвідає країну на тлі погроз президента Дональда Трампа повернути Панамський канал під контроль США.

Про це пишуть Politico і Bloomberg з посиланням на джерела серед американських дипломатів.

Крім Панами, Рубіо планує відвідати Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику і Домініканську Республіку. Але це поки попередні плани поїздки.

Представниця Державного департаменту США Теммі Брюс підтвердила загальний план поїздки. За її словами, Рубіо вирішив відвідати країни в Західній півкулі, тому що «це місце, де ми живемо».

«Ми не будемо продовжувати ігнорувати регіон, як це робили інші адміністрації. Взаємодія з нашими сусідами — життєво важливий елемент у розвʼязанні проблем міграції, ланцюжків поставок та економічного зростання», — сказала Брюс.

Джерела Politico кажуть, що Рубіо під час поїздки займеться питаннями нелегальної міграції та поверненням Панамського каналу під контроль США. А Bloomberg пише, що поїздка Рубіо покликана показати, що президент США Дональд Трамп прагне зупинити нелегальну міграцію, яка йде через ці країни.

Зазвичай державний секретар під час першого закордонного візиту відвідує геополітично важливих союзників США. Попередній глава Держдепу Ентоні Блінкен (2021—2025) під час першої поїздки поїхав до Японії, а Рекс Тіллерсон (2017—2018) — до Німеччини.

Навіщо Трампу Панамський канал

Панамський канал створює стратегічне водне сполучення між Атлантичним і Тихим океанами, скорочуючи морський шлях на тисячі кілометрів, а отже зменшує витрати на транспортування товарів і час доставки. Контроль над каналом — це стратегічна перевага, бо він є важливим пунктом для глобальної торгівлі та військових перевезень. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.

У своїй інавгураційній промові 20 січня Трамп назвав передачу Панамі каналу «дурним подарунком». На його думку, Панамським каналом «керує» Китай. Агентство Reuters зазначало, що Китай не контролює канал і не управляє ним. Але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал.

Влада Панами заперечує звинувачення Трампа у надто високих тарифах і «китайському впливі». А нещодавно посол Панами в ООН направив до генерального секретаря Організації листа, в якому поскаржився на погрози Трампа відібрати Панамський канал.