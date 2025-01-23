Україна евакуювала українських моряків, яких єменські хусити звільнили з полону з судна Galaxy Leader

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Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України евакуювали українських моряків, яких єменські хусити звільнили з полону. Йдеться про трьох членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, яке захопили в полон 19 листопада 2023 року.

Про це повідомляє ГУР.

Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року. Комплексна операція, щоб їх звільнити, тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації сторонами. У цьому також допоміг Королівський офіс Султанату Оман.

Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На них чекає реабілітація.

Що передувало

Хусити захопили корабель Galaxy Leader в листопаді 2023 року — незабаром після того, як угруповання пообіцяло атакувати будь-які судна, що повʼязані з Ізраїлем.

Судно йшло з Туреччини до Індії під прапором Багамських островів, його орендувала компанія з Японії. Хусити пояснили, що захопили корабель через те, що він належить британській компанії Ray Car Carriers. Один з її співвласників — ізраїльський бізнесмен Рамі Унгер.

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в полоні єменських хуситів — четверо українських моряків. Він не уточнив жодних деталей, однак, імовірно, йшлося саме про корабель Galaxy Leader, який захопили хусити.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Після цього хусити заявили, що добровільно дотримуватимуться цієї угоди та призупинять атаки на кораблі в Червоному морі. Атаки хуситів на кораблі тривали з кінця 2023 року — через це більшість західних контейнеровозів протягом 2024 року оминали Червоне море і йшли набагато довшим маршрутом навколо Південної Африки в рейсах між Азією та Європою. Це збільшило час доставки, підвищило ціну і тарифи.