NYT: Північна Корея відправить Росії підкріплення за два місяці

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Протягом наступних двох місяців Північна Корея відправить нових солдатів на війну в Україні, щоб вони воювали на боці Росії.

Про це пише The New York Times з посиланням на військового високопосадовця США.

Співрозмовник NYT не розкрив подробиць. Але 19 січня головнокомандувач української армії Олександр Сирський сказав, що половину усіх північнокорейських солдатів, які воювали на Курщині, або «поранили, або знищили».

Військові з КНДР діють у Курській області як окрема бойова сила, кажуть співрозмовники NYT зі США та України. Вони відрізняються від росіян мовою, підготовкою та військовою культурою. Здебільшого на Курщині воюють північнокорейські війська спеціального призначення — їх готували для завдання точкових ударів, але Росія в основному використовує їх як піхоту.

Північнокорейці, на відміну від росіян, не відступають за великих втрат, а під час захоплення території не намагаються її втримати, а залишають її захищати російський військам. При пораненні, щоб не потрапити в полон, вони підривають гранату під собою. А під час атак дронів корейські військові відправляють одного солдата як приманку, щоб інші могли збити БпЛА, описує NYT.

Російським військовим насилу вдається спільно діяти з північнокорейцями під час виконання бойових завдань. Щонайменше двічі через проблеми з комунікацією російські та північнокорейські військові вступали в бій один з одним. Зараз до груп військових із КНДР додають російськомовних військових або перекладачів, але такі групи не дуже ефективні.

Разом із північнокорейськими солдатами в Росію, за даними української військової розвідки, приїхали щонайменше три генерали і близько 500 офіцерів. Генерали сидять у російському командному штабі і визначають цілі, сказали NYT джерела в Пентагоні. За словами одного зі співрозмовників газети, північнокорейські командири керують військами на полі бою, щоб ті не спілкувалися з російськими військовими, аби уникнути непорозумінь.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а близько 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.