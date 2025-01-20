Директорку і засновника австрійської компанії підозрюють у поставках стратегічної продукції з України до РФ

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Правоохоронці повідомили про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, яке підпорядковувалося олігарху з Росії Михайлу Шелкову. За версією слідства, підозрювані поставили військовим підприємствам Росії стратегічної продукції з українського гірничо-збагачувального комбінату на 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, з деталей справи випливає, що йдеться саме про схему Шелкова.

Слідство каже, що це відбувалося з січня 2020 року по грудень 2021-го. Підозрювані входили до злочинної групи, яку створив російський олігарх Михайло Шелков – кінцевий бенефіціар російської корпорації, що є одним з найбільших у світі виробників титану і входить до складу російської держкорпорації «Ростех». Шелков також володів гірничо-збагачувальним комбінатом з 2012 року — наразі підприємство повернули у власність держави.

Підприємства РФ, які отримували цю стратегічну продукцію з України, безпосередньо виготовляють зброю для потреб Міністерства оборони РФ.

Однак за контрактами титановмісні концентрати постачали до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично їх одразу відвантажували до РФ. Продукцію експортували за заниженими цінами.

Підозрюваних засновника і директорку австрійського підприємства звинувачують в тому, що вони спронсорували дії, яка мали на меті насильницько змінити межі території та державного кордону України. Їм також інкримінували ухилення від сплати податків і відмивання майна, отриманого в незаконний спосіб.

У межах міжнародного співробітництва підозру також направили в Австрію.

Що передувало

Російському олігарху Шелкову в липні минулого року повідомили про підозру в організації цієї схеми, за якою Росія отримувала український титан для війни.

Олігарх Михайло Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом з 2012 року, тоді він входив до складу російської державної корпорації «Ростех». Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану. Раніше всі корпоративні права, майновий комплекс, транспортні засоби, гроші на банківських рахунках комбінату заарештували, а потім передали у власність України.

У червні 2023 року СБУ зібрала доказову базу про причетність Шелкова до прихованих поставок української титанової сировини в Росію, де з неї робили ракети «Калібр».

У червні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Михайла Шелкова як заступника голови ради директорів «ВСМПО-Авісма» — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.