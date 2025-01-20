Наглядова рада Агенції оборонних закупівель хоче залучити фахівців НАТО для аудиту
- Автор:
- Оля Березюк
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Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) хоче залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО для проведення незалежного аудиту.
Про це йдеться в повідомленні агенції.
Також наглядова рада подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження контракту чинної директорці АОЗ Марині Безруковій на один рік.
«Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечити стабільність і ефективність в управлінні закупівлями в умовах війни», — зазначили в агенції.
- Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію. Із січня цього року агенцію очолює Марина Безрукова, яка до цього пʼять років працювала в «Укренерго».
- У жовтні 2024 року Кабмін сформував наглядову раду АОЗ.