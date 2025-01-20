Губернатором Ватикану стане жінка — вперше в історії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У березні Папа Римський Франциск призначить на посаду губернатора Ватикану черницю Раффаеллу Петріні. Уперше в історії цю посаду обійме жінка.
Про це пише Vatican News.
Із 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. На посаді голови уряду міста-держави вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому в березні виповниться 80 років.
У січні 2025 року понтифік призначив італійську черницю Симону Брамбіллу головою департаменту, що керує релігійними орденами Католицької церкви. Вона стала першою жінкою в історії, яка очолила одне з ватиканських відомств.
- Раніше Папу Римського розкритикували за «консервативні погляди» на роль жінки. Він сказав, що Католицька церква визначає роль жінки як «доньки, сестри та матері», з чим не погодився католицький університет у Бельгії.
- А в червні 2024 року Папу Римського звинуватили в гомофобних висловлюваннях. Тоді він повторив образливе гомофобне слово на закритій зустрічі зі священниками — ідеться про frociaggine, яке фігурально перекладається як «педик». У травні Папу Римського так само звинувачували у використанні гомофобного слова frociaggine на закритій зустрічі з італійськими єпископами. Цим словом він описав «проблему», яка існує в деяких семінаріях. Пізніше понтифік перепросив за свої нетактовні слова.