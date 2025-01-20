Губернатором Ватикану стане жінка — вперше в історії

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У березні Папа Римський Франциск призначить на посаду губернатора Ватикану черницю Раффаеллу Петріні. Уперше в історії цю посаду обійме жінка.

Про це пише Vatican News.

Із 2021 року Петріні обіймає посаду генерального секретаря губернаторства Ватикану. На посаді голови уряду міста-держави вона замінить архієпископа Фернандо Вергеса Альсагу, якому в березні виповниться 80 років.

Сестра Раффаелла Петріні (ліворуч) на месі в соборі Святого Петра у Ватикані.

У січні 2025 року понтифік призначив італійську черницю Симону Брамбіллу головою департаменту, що керує релігійними орденами Католицької церкви. Вона стала першою жінкою в історії, яка очолила одне з ватиканських відомств.