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TikTok припинив роботу в США ввечері 18 січня, менш ніж за дві години до 19 січня — дня, коли в країні став чинним закон про заборону застосунку.

Це передає CNN.

Застосунок зник з App Store від Apple, а під час завантаження у Google Play видає помилку.

«На жаль, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok», — таке сповіщення бачать американці.

Водночас застосунок каже, що новообраний президент США Дональд Трамп працюватиме над тим, щоб відновити TikTok у країні.



Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Водночас новообраний президент США Дональд Трамп, найімовірніше, відстрочить закон на 90 днів, після того як вступить на посаду 20 січня. За американським законодавством він має право вчинити так лише раз.

Трамп не ухвалив остаточного рішення, проте каже, що розглядає такий варіант, бо «це доречно».

Американські законодавці стверджують, що TikTok загрожує національній безпеці, бо китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

За даними Bloomberg, Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою».