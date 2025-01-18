Нігерія стала країною-партнером БРІКС

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Нігерія приєдналась до БРІКС як країна-партнер.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Бразилії, яка зараз головує у блоці.

Нігерія стала девʼятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану.

«Нігерія — шоста за чисельністю населення у світі й найбільша в Африці, а також одна з найбільших економік континенту. Вона має спільні інтереси з іншими членами БРІКС», — йдеться в повідомленні.

Статус країни-партнера, крім іншого, передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ країн БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з питань торгівлі, на зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.