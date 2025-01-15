Міноборони та армія Німеччини покидають X через конфлікт з Маском
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Міністерство оборони ФРН та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі «стає дедалі складніше».
Про це повідомляє Politico.
Рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як її власник, американський мільярдер Ілон Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Аліс Вайдель. Після такого кроку Міноборони Берлін обговорить, чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережею.
Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи. Міноборони не перейде до Bluesky — популярної альтернативи X — натомість продовжить поширювати контент в Instagram, YouTube та на каналі у WhatsApp.
- Маск ще в грудні 2024-го підтримав АдН. Він критикує у соцмережі німецьких політиків. Президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра Маск назвав «антидемократичним тираном», а канцлера Олафа Шольца — «дурнем».
- Водночас АдН мільярдер вважає «єдиною силою, яка може врятувати країну». У січні 2025-го він провів пряму трансляцію на X з Вайдель, закликаючи німецьких виборців обрати АдН на майбутніх виборах. Після цього десятки університетів і дослідницьких установ Німеччини та Австрії бойкотували соцмережу.
- Аліс Вайдель стала кандидаткою на посаду канцлера ФРН від своєї політсили. Дострокові вибори відбудуться 23 лютого.