З нардепа Задорожнього, якого підозрюють у хабарництві, зняли електронний браслет
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з народного депутата Миколи Задорожнього.
Відповідне рішення суд ухвалив 13 січня, йдеться в ухвалі на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
Водночас суд продовжив до 14 березня решту обовʼязків, покладених на нардепа, а саме:
- прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчих, прокурорів про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи;
- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.
Справа Миколи Задорожнього
15 липня 2024 року нардеп від «Слуги народу» Микола Задорожній отримав підозру від антикорупційних органів. Його підозрюють в отриманні хабаря на понад 3,4 мільйона гривень. За даними слідства, ці гроші він вимагав у голови сільради на Сумщині за неперешкоджання у тендері на ремонт водогону.
Того ж дня партія «Слуга народу» виключила народного обранця з лав політсили, але він залишився головою ТСК щодо фортифікацій та дронів — з цієї посади його зняли 20 серпня.
17 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Задорожньому запобіжний захід — заставу понад 3 мільйони гривень, а також носіння електронного браслета.