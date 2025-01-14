Обриви підводних кабелів. НАТО створить місію, що патрулюватиме найважливіші райони Балтійського моря

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Reuters

НАТО створить нову місію «Балтійський вартовий», що патрулюватиме найважливіші райони Балтійського моря. Таке рішення ухвалили на тлі низки інцидентів з обривами підводних кабелів у цьому регіоні.

Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу в Гельсінкі (Фінляндія) після саміту лідерів країн НАТО Балтійського регіону.

У місію входитимуть фрегати та морські патрульні літаки — вони посилять пильність у Балтійському морі. Водночас генсек не зазначив, коли місію запустять і скільки вона триватиме.

За словами Рютте, підводні кабелі забезпечують понад 95% інтернет-трафіку, а 1,3 мільйона кілометрів кабелів гарантують те, що відбудуться фінансові транзакції на суму приблизно $10 трильйонів щодня.

Він заявив: противники НАТО повинні знати, що Альянс не прийме напади на свою критичну інфраструктуру. Тому в Балтійському морі розгортатимуть нові технології, зокрема невеликий флот військово-морських безпілотників. НАТО також працюватиме із союзниками над інтеграцією національних засобів спостереження.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Адвокат, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно Eagle S, наполягає, що «йдеться про захоплення», оскільки він не отримав рішення, за яким судно затримали та заарештували у фінських територіальних водах.

Хоча раніше правоохоронці зазначали, що танкер є доказом у кримінальній справі.

Пізніше стало відомо, що екіпаж Eagle S погрожував перерізати інші кабелі та газопровід.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив: влада встановила, що китайський корабель також погрожував перерізати кабель живлення, що з’єднує країни Балтії та Північні країни.