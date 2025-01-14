Екіпаж танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів, погрожував перерізати газопровід

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Екіпаж на борту нафтового танкера, який підозрюють в обриві підводних кабелів між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці Балтійського моря, погрожував перерізати інші кабелі та газопровід.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівника розслідування Рісто Лохі.

Влада Фінляндії 26 грудня затримала нафтовий танкер Eagle S, що перевозив російську нафту. Судно запідозрили в тому, що воно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередачі Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі, протягнувши якір по морському дну понад 100 кілометрів.

Коли судно затримували, екіпаж погрожував перерізати другий кабель живлення Estlink1 і газопровід Balticсonnector між Фінляндією та Естонією.

«Існувала б майже миттєва небезпека, що інші кабелі чи труби, повʼязані з нашою критично важливою підводною інфраструктурою, могли бути пошкоджені», — сказав Рісто.

За його словами, зараз у справі є 9 підозрюваних членів екіпажу — їм заборонили поїздки. Приорітетними фігурантами вважають тих, хто на судні відповідав за навігацію та операції, пов’язані з якорями.

Лідери країн-членів НАТО зустрінуться в Гельсінкі у вівторок, 14 січня, щоб обговорити відповідь Альянсу на подібні загрози.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним проходили два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Адвокат, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно Eagle S, наполягає, що «йдеться про захоплення», оскільки він не отримав рішення, за яким судно затримали та заарештували у фінських територіальних водах.

Хоча раніше правоохоронці зазначали, що танкер є доказом у кримінальній справі.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив: влада встановила, що китайський корабель також погрожував перерізати кабель живлення, що з’єднує країни Балтії та Північні країни.