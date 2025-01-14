NYT: США пригрозили Путіну вивести тіньову війну на новий рівень через диверсії уШтатах і Європі

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Росіяни готували нові диверсії проти США — вони планували відправляти літаками вибухонебезпечні предмети, які мали спричиняти пожежі, щойно їх починали б розвантажувати. У відповідь США пригрозили російському лідеру Володимиру Путіна відповідальністю за підтримку тероризму.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Усе почалось з того, що влітку в аеропортах і на складах Німеччини, Великої Британії та Польщі стали загорятися невинні на вигляд вантажі. США та Європа були переконані, що за диверсіями стоїть Росія.

У серпні посадовці Білого дому стали дедалі більше непокоїтися через таємно отримані розвідувальні дані, які свідчили про те, що Москва готує набагато масштабніший план: перенести війну в Україні на американські береги.

На серії брифінгів у Ситуаційній кімнаті головні помічники президента США Джо Байдена проаналізували деталі розмов між вищими посадовими особами ГРУ, воєнної розвідки Росії, які описували поставки споживчих товарів, що спалахнули, — в одному випадку йшлося про невеликий електромасажер як тестовий запуск.

Коли росіяни зрозуміли, як пакунки проходять через системи перевірки повітряних вантажів і скільки часу займає їхнє перевезення, наступним кроком стало відправлення їх на літаки, що прямували до США і Канади, де після розвантаження вони могли б спричинили пожежу.

Хоча основне занепокоєння викликають вантажні літаки, іноді пасажирські літаки беруть менші пакунки на вільні місця у своїх вантажних відсіках.

«Ризик катастрофічної помилки був очевидним, адже вони можуть загорітися в повністю завантаженому літаку», — сказав у нещодавньому інтервʼю міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

У серпні Майоркас запровадив нові обмеження на перевірку вантажів, що надходять до Штатів. У жовтні, коли попередження повторилися, він тихо натиснув на топменеджерів найбільших авіакомпаній, що літають до США, аби ті прискорили свої кроки для запобігання катастрофі в повітрі. Про деякі з цих запобіжних заходів тоді повідомляли громадськості, про інші — ні.

Але за лаштунками чиновники Білого дому намагалися зрозуміти, чи віддав Путін наказ та чи знав про змову, або ж його тримали в незнанні. Кілька чиновників заявили, що диверсії могли бути справою рук офіцерів ГРУ, які виконували загальний наказ посилити тиск на США та їхніх союзників по НАТО.

За словами джерел, Байден доручив своєму раднику з національної безпеки Джейку Саллівану і директору ЦРУ Вільяму Бернсу надіслати низку попереджень головним помічникам Путіна. Суть попередження полягала в тому, що якщо диверсія призведе до масових жертв у повітрі або на землі, Штати вважатимуть Росію відповідальною за «сприяння тероризму». Салліван і Бернс не уточнили, якою буде ця відповідь, але дали зрозуміти, що вона виведе тіньову війну між Вашингтоном і Москвою на новий рівень.

Зокрема, Салліван провів серію дзвінків зі своїм російським колегою Юрієм Ушаковим. Спершу розмова йшла про причетність РФ до підготовки замаху на гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

Потім Салліван сказав Ушакову, що адміністрація вважає, що відповідальність за запалювальні пристрої теж лежить на Росії та що росіяни поставили під загрозу життя цивільного населення. За його словами, найбільше занепокоєння викликав ризик масових жертв, якби пакунки вибухнули у вантажному або пасажирському літаку.

Зрештою попередження дійшли до Путіна, кажуть джерела NYT. До того ж вони мали свій ефект: пожежі в Європі припинилися, принаймні на цей час. Але незрозуміло, чи наказав Путін зупинитися і на який термін. Не виключено, що Росія використовує цей час для створення кращих і більш непомітних пристроїв.