Щонайменше 300 військових КНДР загинули в боях проти України

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Щонайменше 300 північнокорейських військових, які воюють на боці РФ проти України, загинули. Ще близько 2 700 отримали поранення.

Такі дані навела Національна розвідувальна служба Південної Кореї на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки, передає Yonhap.

Південнокорейська розвідка пояснює таку кількість жертв серед північнокорейських солдатів їхнім «нерозумінням сучасної війни», в тому числі «марною» стріляниною по безпілотниках з великої відстані.

Розвідка також повідомила, що Північна Корея наголошує своїм солдатам на необхідності вбити себе, щоб не потрапити в полон до українських військових.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Згодом Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.

Вперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.