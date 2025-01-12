Україна може передати полонених північнокорейських солдатів Кім Чен Ину. Ось умови

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Президент Володимир Зеленський написав, що Україна готова передати лідеру КНДР Кім Чен Ину полонених північнокорейських військових. Але є умова — Кім Чен Ин організує їхній обмін на українських бійців, які перебувають у полоні в Росії.

«Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР», — заявив президент.

Якщо полонені північнокорейські військові не захочуть повертатися, то в них будуть інші шляхи. Зокрема, ті, хто захоче наближати мир через поширення правди корейською мовою про російсько-українську війну, отримають таку можливість.

Сили оборони України на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили. Один з них розповідає, що начебто їхав на навчання, а не на війну проти України.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Згодом Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Розвідка Південної Кореї мала дані, що в боях у Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені. Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені.

Вперше про те, що взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня, але тоді вони померли через поранення.