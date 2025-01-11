Reuters: Путін пообіцяв Фіцо постачати газ до Словаччини альтернативним шляхом

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Володимир Путін пообіцяв прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, що російський «Газпром» знайде нові маршрути для постачання газу Братиславі, після припинення транзиту через Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня 2024 року, щоб обговорити рішення Києва зупинити транзит газу РФ своєю територією з 1 січня.

«Я говорив з Путіним про контракт між нами й «Газпромом», в якому сказано, що вони [російська сторона] повинні якимось чином постачати нам газ. Ми можемо проштовхнути [газ] через «Турецький потік». Але поки що у нас є сховища, словацьке споживання забезпечене», — сказав Фіцо на засіданні парламентського комітету.

Він запевнив, що Путін гарантував виконання Росією своїх зобов’язань, попри те що пропускна здатність газопроводу «Турецький потік» і з’єднувального маршруту, що транспортує російський газ через Туреччину до Європи, обмежена.

Частину сировини можна було б постачати через Західну Європу, сказав словацький прем’єр. Він мав на увазі трубопровідні з’єднання Словаччини з газовими мережами центрально- та західноєвропейських сусідів.

Завершення газової угоди України та РФ не спричинило дефіциту палива в Європі, пише видання. Лідери ЄС казали, що нема потреби продовжувати контракт, адже країнам, які отримують російський газ, доступні альтернативні джерела постачання.

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

Фіцо пригрозив обмежити допомогу Україні та припинити постачати їй електроенергію через зупинку транзиту сировини.

Пізніше держоператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що продовжить постачати електроенергію Україні за потреби аварійної допомоги.