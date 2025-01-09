Депутати продовжили термін добровільного повернення із СЗЧ

Новини

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 12076, який продовжує терміни повернення із самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Депутати ухвалили закон у другому читанні. Його ще має підписати президент. Раніше добровільно повернутися із СЗЧ можна було не пізніше 1 січня 2025 року. Якщо військовослужбовець добровільно повертається на службу, командир має протягом трьох діб поновити його виплати та забезпечення.

У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. Закон про поновлення виплат для військових, які повернулись після першого СЗЧ, ухвалили 21 листопада, а за тиждень його підписав президент. У перший тиждень після ухвалення цього закону на службу повернулись 3 тисячі людей

За даними «Опендатабот», за 10 місяців 2024 року відкрили 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за той же період минулого року. Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справа дійшла на розгляд до суду.