У США засудили ексінформатора ФБР, який брехав про хабарі Байденів від української компанії Burisma

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У США колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов отримав шість років вʼязниці. Він брехав про хабарі президенту США Джо Байдену та його сину Хантеру від української компанії Burisma.

Про це пише Reuters.

У 2020 році Смирнов збрехав ФБР про те, що в 2015 році тодішній віцепрезидент США Джо Байден і його син Хантер, який тоді входив до ради директорів Burisma, отримали від компанії по $5 мільйонів хабаря. Згодом він зізнався, що отримував інформацію від російських спецслужб.

ФБР дійшло висновку, що Смирнов вигадав цю історію, тож рекомендувало не вживати жодних юридичних дій проти Байденів. Але через заяви Смирнова у грудні 2023-го Конгрес США почав розслідування про імпічмент Байдена.

У грудні 2024 року Смирнов визнав себе винним у наданні неправдивих даних, а також в ухиленні від сплати податків на більш ніж $2 мільйони. Окрім тюремного терміну, він має виплатити Службі внутрішніх доходів США понад $675 тисяч.

Що передувало

Олександр Смирнов — громадянин США та Ізраїлю, він понад десять років працював інформатором ФБР.

Під час слідства щодо Хантера Байдена Смирнов у 2020 році стверджував, що керівництво української газодобувної компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту.

Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему активно використовував колишній і обраний президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

16 лютого 2024 року прокуратура США звинуватила в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів інформатора ФБР Олександра Смирнова. На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, бо Байден «не подобався йому» як політик, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова.