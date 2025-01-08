Очільник МЗС Австрії стане тимчасовим канцлером до створення коаліції
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тимчасово очолить уряд з 10 січня.
Про це повідомило агентство APA.
У пʼятницю, 10 січня, президент Александр Ван дер Беллен доручить йому «продовжити управління Федеральною канцелярією і головувати в тимчасовому федеральному уряді», зазначили в канцелярії австрійського президента.
Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду. Після відставки Себастьяна Курца він виконував обовʼязки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.
- У жовтні 2024 року президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії канцлеру Карлу Негаммеру, попри перемогу ультраправих.
- Однак перемовини про урядову коаліцію Австрії розвалилися — одна з трьох центристських партій вийшла з переговорів, підриваючи альянс, який формували без переможниці парламентських виборів — проросійської ультраправої Австрійської партії свободи. Після цього Негаммер вирішив піти у відставку.