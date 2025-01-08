Франція закликає Єврокомісію до жорстких заходів проти Ілона Маска

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій стосовно американського мільярдера Ілона Маска.

Про це пише Reuters.

«Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити це країнам-членам ЄС», — заявив він.

Напередодні, 6 січня, президент Франції Емманюель Макрон завуальовано звинуватив Маска у втручанні в європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім’я Маска, але сказав:

«Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині», — зазначив він.

Перед тим премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре говорив, що стурбований втручанням Маска в політику інших країн. Після того як він став близьким соратником обраного президента США Дональда Трампа, Маск почав активно критикувати або підтримувати політиків. Він уже закликав провести нові вибори у Великій Британії та підтримав євроскептичну партію Reform UK, закликавши до відставки її лідера Найджела Фараджа.

Крім того, Маск підтримував німецьку ультраправу та проросійську партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Про занепокоєння через це говорив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, адже в лютому в Німеччині пройдуть дострокові вибори.

Видання Politico писало, що Європейська комісія зобовʼязана відреагувати на дії Ілона Маска, а саме на просування політиків через соцмережу Х. Вона відповідає за дотримання європейського закону про цифрові послуги, який і регулює роботу соціальних мереж.

Уже 9 січня Маск проведе стрим на Х із лідеркою АдН Аліс Вайдель. Оскільки Х — це популярна та велика соціальна мережа, ці стрими й регулярна присутність у Х можуть дати АдН перевагу перед іншими партіями на майбутніх виборах у Німеччині. Саме на це тиснуть європейські лідери, закликаючи Єврокомісію до дій.