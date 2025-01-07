З дна дістали якір танкера Eagle S — саме ним могли пошкодити підводні кабелі

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На дні моря знайшли якір судна Eagle S, яке підозрюють у звʼязках з російським тіньовим флотом і в тому, що танкер обірвав підводні кабелі між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle з посиланням на військово-морські сили Швеції, де підтвердили цю інформацію.

Якір вже передали Фінляндії для подальшого розслідування. Але у ВМС Швеції не повідомляють, де саме знайшли якір і чи він цілий.

Якір підняли з глибини орієнтовно 80 метрів за допомогою шведського судна HMS Belos.

За словами шведських сил оборони, HMS Belos має і водолазний годинник, і невеликий підводний човен, за допомогою якого можна досягти дна моря. Судно все ще перебуває у Фінляндії, але сьогодні вже повернеться до Швеції.

Що сталося

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався.

Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі. Фінська поліція припускає, що до цього причетне судно Eagle S, яке прямувало з Росії до Єгипту. Воно суттєво сповільнилося в той час, коли стався обрив кабелю. Припускають, що кабель обірвався через якір, який судно волокло морським дном.

Танкер Eagle S належить до тіньового флоту Росії. На ньому знайшли шпигунське обладнання.

Поліція підозрює вісьмох членів екіпажу Eagle S у вандалізмі та втручанні в телекомунікаційні процеси.

Адвокат, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно Eagle S, наполягає, що «йдеться про захоплення», оскільки він не отримав рішення, за яким судно затримали та арештували у фінських територіальних водах.

Хоча раніше правоохоронці зазначали, що танкер є доказом у кримінальній справі.

Що передувало

Між Фінляндією та Німеччиною 18 листопада 2024 року обірвався підводний телекомунікаційний кабель, який проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями. Згодом стало відомо про обрив кабелю звʼязку між Литвою та Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів.

У Німеччині одразу заявили, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливих кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи завербувала капітана російська розвідка. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.