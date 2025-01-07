ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови

Новини

Європейська комісія заявила, що влада сепаратистського регіону Молдови Придністров’я має припинити обмежувати пропозиції альтернативних джерел газу після того, як російський «Газпром» зупинив поставки.

Про це передає Politico.

За даними Єврокомісії, уряд Молдови запропонував Придністров’ю енергетичну та гуманітарну допомогу, але тамтешня влада не прийняла її.

«Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення», — наголосила речниця Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив Москву в створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні.

«Вони припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону», — пояснив він.

У молдовському уряді переконані, що Москва відмовилася експортувати природний газ до Придністров’я доступними альтернативними маршрутами, щоб посилити напруженість перед парламентськими виборами у Молдові.

Дорін Речан вважає, що енергетична криза може зрештою призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

Що трапилося в Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Європейського Союзу та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Промислові підприємства 2 січня також призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.