Трамп не зміг відкласти винесення вироку у справі про виплати порнозірці

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Суд у Нью-Йорку не відкладатиме винесення вироку новообраному президенту Дональду Трампу у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс.

Про це пише BBC.

Суддя Хуан Мерчан заявив, що винесення вироку відбудеться, оскільки аргументи Трампа проти нього «здебільшого є повторенням аргументів, які він неодноразово висував у минулому».

У судових документах адвокати Трампа стверджували, що вони домагаються «закриття цього політично мотивованого переслідування, яке було хибним від самого початку». Його юридична команда домагається слухання з цього питання в апеляційному суді.

«Клопотання відповідача про призупинення цього провадження, включаючи слухання щодо винесення вироку, призначене на 10 січня 2025 року, цим самим відхиляється», — заявив суддя Мерчан у своєму рішенні в понеділок.

Що передувало

У травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності з метою приховати виплату $130 тисяч порноактрисі Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році.

Інші справи Трампа

Прокурор Джек Сміт розслідував спроби Трампа скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Також порушені справи про зберігання Трампом секретних документів та про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія.

25 листопада 2024 року спецпрокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа у справах про зберігання секретних документів і штурм Капітолія у 2021 році. Сміт пояснив, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа в січні 2025 року. А в Конституції США зазначено, що чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування.

Справу про штурм Капітолія вже припинили.