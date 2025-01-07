Reuters: Спецпосланець Трампа по Україні відклав візит до Києва на час після інавгурації

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Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць. Вона відбудеться вже після інавгурації Трампа.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Келлог планував відвідати Київ для зустрічі з українськими лідерами на початку січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Але поїздка, яка стала б першим візитом нових представників адміністрації Трампа до Києва після виборів, була відкладена.

Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, хоча дата візиту ще не визначена, повідомили джерела. Чому Келлог відкладає поїздку, наразі невідомо.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.