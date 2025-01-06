Премʼєр Канади Джастін Трюдо йде у відставку

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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з поста лідера правлячої Ліберальної партії.

Про це він сказав на пресконфенції, передає CNN.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, а з посади прем’єр-міністра — після того, як партія обере свого нового лідера», — сказав Трюдо.

Тобто Трюдо залишатиметься премʼєром Канади до обрання нового лідера Ліберальної партії.

Трюдо був головою Ліберальної партії з 2013 року, а премʼєром Канади — з 2015-го. Його популярність почала знижуватися, тож дедалі більше політиків партії публічно закликали Трюдо піти у відставку.

Зараз не найкращий для Ліберальної партії Канади час, щоб залишитись без лідера. Опитування показують, що ліберали «серйозно програють» консерваторам на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня 2025 року. До 24 березня роботу парламенту призупинять, поки не оберуть нового лідера лібералів.