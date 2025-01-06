Тайвань звинувачує Китай у тому, що судно країни пошкодило підводний кабель

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Тайвань звинувачує Китай у тому, що саме китайське судно пошкодило підводний кабель звʼязку. Тайвань уже звернувся по допомогу до Південної Кореї, щоб розслідувати інцидент.

Про це повідомляє Financial Times.

Тайванський телекомунікаційний оператор Chunghwa Telecom і берегова охорона кажуть, що вантажне судно Shunxing39 вранці 3 січня, ймовірно, пошкодило кабель зв’язку на північному узбережжі острова.

І хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник — громадянин Китаю Го Веньцзе.

Звʼязок швидко відновили — з пошкодженого кабелю його направилина інші, повідомив оператор Chunghwa Telecom. Але у Тайвані непокояться, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні зв’язки при ймовірній спробі анексувати країну.