Тайвань звинувачує Китай у тому, що судно країни пошкодило підводний кабель
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Тайвань звинувачує Китай у тому, що саме китайське судно пошкодило підводний кабель звʼязку. Тайвань уже звернувся по допомогу до Південної Кореї, щоб розслідувати інцидент.
Про це повідомляє Financial Times.
Тайванський телекомунікаційний оператор Chunghwa Telecom і берегова охорона кажуть, що вантажне судно Shunxing39 вранці 3 січня, ймовірно, пошкодило кабель зв’язку на північному узбережжі острова.
І хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник — громадянин Китаю Го Веньцзе.
Звʼязок швидко відновили — з пошкодженого кабелю його направилина інші, повідомив оператор Chunghwa Telecom. Але у Тайвані непокояться, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні зв’язки при ймовірній спробі анексувати країну.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на фоні погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- У кінці травня 2024 року Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню одразу після інавгурації президента Тайваню Лай Цінде. Літаки і флот КНР провели імітацію нападу.