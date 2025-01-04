У Придністров’ї різко зросла тривалість відключень — світла не буде по чотири години

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У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) опублікували нові графіки віялових відключень електроенергії. Вони стають дедалі тривалішими.

Про це повідомляє лідер ПМР Вадим Красносельський.

Протягом суботи, 4 січня, абонентів відключатимуть на три години, а в неділю, 5 січня — на чотири. Це торкнеться Тирасполя, Бендер, Рибниці, Кам’янки та низки сіл. Водночас у п’ятницю 3 січня, коли віялові відключення тільки почалися, електрику вимикали лише на годину.

«Перший запуск віялового механізму напередодні був пробним. Він підтвердив, що пауз протягом години для безпеки системи енергопостачання недостатньо. Вироблення не покриває різкого зростання споживання», — пояснив Красносельський.

У неділю відключення в Придністров’ї розпочнуться з восьмої ранку. Регіони з першої черги залишатимуться без електрики в період з 8 до 12 години, з другої — з 12 до 16, третьої — 16 до 20 години та четвертої — з 20 години до опівночі.

Що трапилося в Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав Європейського Союзу та невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністров’ю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачання газу до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Зараз у Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Промислові підприємства 2 січня також призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.

Від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекають, що російський «Газпром» відновить поставки.