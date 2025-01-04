Трампу оголосять вирок у справі про виплату порнозірці 10 січня — за 10 днів до інавгурації

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Обраному президенту США Дональду Трампу оголосять вирок 10 січня у справі про виплати порнозірці Стормі Деніелс. Раніше суд присяжних визнав його винним у цій справі.

Про це пише Reuters.

Трамп буде зобовʼязаний зʼявитися на судове засідання всього за 10 днів до своєї інавгурації, призначеної на 20 січня. Це безпрецедентний сценарій в історії США, адже до Трампа жоден президент США — колишній або чинний — не був звинувачений або засуджений за скоєння злочину.

Суддя заявив, що 78-річний Трамп може бути присутнім на винесенні вироку особисто або віртуально.

Він написав, що не схильний засуджувати Трампа до тюремного увʼязнення і що вирок про «безумовне звільнення», тобто без тримання під вартою, грошового штрафу або випробувального терміну, був би «найбільш життєздатним рішенням».

Винесення вироку відкрило б Трампу шлях до апеляції. У своєму рішенні суддя Мерчан визнав, що Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір подати апеляцію.

Мерчан оголосив свій план щодо винесення вироку, відхиливши клопотання Трампа про закриття справи у звʼязку з його перемогою на президентських виборах. Адвокати Трампа стверджували, що якщо ця справа буде висіти над ним під час його президентства, це зашкодить його здатності керувати державою.

Суддя відкинув цей аргумент, написавши, що скасування вердикту присяжних «підірве верховенство права в незмірно більшій мірі».

Мерчан також відкинув аргумент Трампа, поданий до суду 3 грудня, про те, що звільнення від вироку є виправданим, оскільки його «громадянські та фінансові внески в це місто і країну занадто численні, щоб їх можна було порахувати».

Що передувало

У травні 2024 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у фальсифікації звітності з метою приховати виплату $130 тисяч порноактрисі Стормі Деніелс за те, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Суддя вже двічі відкладав винесення вироку в цій справі. Обвинувачення закликало суддю не виносити вироку до закінчення президентського терміну Дональда Трампа, який завершиться у 2029 році.

Інші справи Трампа

Прокурор Джек Сміт розслідував спроби Трампа скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Також порушені справи про зберігання Трампом секретних документів та про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія.

25 листопада 2024 року спецпрокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа у справах про зберігання секретних документів і штурм Капітолія у 2021 році. Сміт пояснив, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа в січні 2025 року. А в Конституції США зазначено, що чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування.

Справу про штурм Капітолія вже припинили.