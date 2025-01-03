Венесуела оголосила нагороду за інформацію про лідера опозиції, який виїхав із країни

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Уряд Венесуели запропонував винагороду в $100 тисяч за інформацію, яка допоможе заарештувати опозиційного кандидата у президенти у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

Про це передає BBC.

Едмундо Гонсалес виїхав із країни у вересні 2024 року й отримав політичний притулок в Іспанії. Це сталося після наказу венесуельської влади арештувати його за звинуваченням у змові та підробці документів.

Невдовзі після оголошення нагороди за інформацію про нього Гонсалес заявив, що їде в Аргентину, де розпочне тур Латинською Америкою і зустрінеться з президентом Хавʼєром Мілеєм, який критикує президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Що передувало

У липні у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція не погодилась, у країні спалахнули масові протести. Уряд президента Мадуро затримав понад 2 400 людей після виборів, створивши те, що ООН назвала «атмосферою страху».

США пропонували провести у країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом. Але уряд Венесуели не оприлюднив доказів перемоги. Європейський Союз не визнав Мадуро переможцем, не побачивши результатів голосування. США заявили, що є «переконливі» докази його поразки.

Суддя у Венесуелі 3 вересня видав ордер на арешт Едмундо Гонсалеса. Це сталося після запиту прокуратури, яка, як вважається, лояльна до президента Ніколаса Мадуро. Гонсалеса звинувачують у «тяжких злочинах», зокрема в «узурпації» державних обовʼязків, фальсифікації документів, підбурюванні до непокори та саботажі системи.