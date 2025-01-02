У МЗС відреагували на заяви ООН про обмеження в Україні релігійних свобод

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Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення ООН в нібито обмеженні Україною релігійних свобод.

У 41-й періодичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 31 грудня 2024 року згадали Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» — він забороняє діяльність повʼязаних із Росією церков.

У доповіді зазначили, що влада України ввела «невідповідні обмеження на свободу сповідувати свою релігію або переконання». ООН каже, що це нібито «порушує міжнародні стандарти», бо «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

МЗС України зазначило, що доповідь ООН «спотворює дійсність», оскільки закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков.

Українські дипломати нагадали ООН, що Росія системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України. Через Російську православну церкву Росія освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють, наголосили у відомстві.

У цьому контексті Україна має захистити українців від деструктивного впливу Росії, зокрема з використанням релігійних організацій, які в РФ зрощені з державою.

Міністерство наголосило, що закон переслідує «легітимну мету» і передбачає демократичну процедуру, в якій останнє слово належить суду. Тож у МЗС розраховують на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з Росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони. 19 жовтня 2023 року парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні.

23 липня 2024 року низка нардепів заблокувала трибуну Ради через відмову ставити проєкт на голосування. Однак голосування тоді так і не відбулося. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону, щоб його якнайшвидше винесли на голосування.

15 серпня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду до оперативності в рішенні про «релігійну незалежність». А предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія до діалогу про єднання.

Уже 20 серпня Рада підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, повʼязаних з Росією. А 23 вересня 2024 року закон про заборону діяльності повʼязаних із Росією церков набув чинності.