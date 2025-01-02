Україна налаштує зернову програму для співпраці з новою владою Сирії

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Україна налаштує гуманітарну програму «Зерно з України» для співпраці з сирійською адміністрацією і «всіма партнерами, які готові підтримати».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністрів закордонних справ Андрія Сибіги й аграрної політики і продовольства Віталія Коваля щодо візиту в Сирію.

«У цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях», — сказав президент України.

Також Україна збільшуватиме торгівлю з Ліваном, а також активніше співпрацюватиме з країнами Африки.

«Кожне таке нове партнерство — це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки», — сказав Зеленський.

Що передувало

Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією без розриву консульських відносин в червні 2022 року після рішення Дамаска визнати так звану «незалежність» окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

На початку грудня 2024 року у Сирії повалили режим президента Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією «Хаят Тахрір аш-Шам». Асад і його родина, які династійно правили в Сирії понад 50 років, втекли до Росії.

Після цього Україна відновила контакти з новою сирійською адміністрацією. Україна вже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. А 30 грудня голова МЗС України Андрій Сибіга у Дамаску зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аш Шараа. Тепер Україна готова відновити дипломатичні відносини і політичний діалог із Сирією.