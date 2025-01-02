Україна налаштує зернову програму для співпраці з новою владою Сирії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Lutz Wernitz / Unsplash
Україна налаштує гуманітарну програму «Зерно з України» для співпраці з сирійською адміністрацією і «всіма партнерами, які готові підтримати».
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністрів закордонних справ Андрія Сибіги й аграрної політики і продовольства Віталія Коваля щодо візиту в Сирію.
«У цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях», — сказав президент України.
Також Україна збільшуватиме торгівлю з Ліваном, а також активніше співпрацюватиме з країнами Африки.
«Кожне таке нове партнерство — це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки», — сказав Зеленський.
Що передувало
Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією без розриву консульських відносин в червні 2022 року після рішення Дамаска визнати так звану «незалежність» окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.
На початку грудня 2024 року у Сирії повалили режим президента Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, очолюваних ісламістською організацією «Хаят Тахрір аш-Шам». Асад і його родина, які династійно правили в Сирії понад 50 років, втекли до Росії.
Після цього Україна відновила контакти з новою сирійською адміністрацією. Україна вже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. А 30 грудня голова МЗС України Андрій Сибіга у Дамаску зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аш Шараа. Тепер Україна готова відновити дипломатичні відносини і політичний діалог із Сирією.
- «Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини від початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — постачити збіжжя до найбідніших країн Африки. Тепер програму розширили й на Сирію.
- Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною, попри падіння режиму експрезидента Башара Асада. За даними ООН, понад 12 мільйонів сирійців не мають належного доступу до їжі. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme) зауважує, що три мільйони громадян Сирії перебували в стані гострого голоду. Громадянська війна зруйнувала сільськогосподарське виробництво, суттєво скоротила імпорт продуктів і спричинила зростання цін.