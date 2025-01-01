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Бельгія стала першою країною ЄС, яка заборонила продаж одноразових вейпів, щоб запобігти нікотиновій залежності серед молоді та захистити навколишнє середовище.

Про це пише The Guardian.

Оголошуючи про заборону минулого року, міністр охорони здоровʼя Бельгії Франк Ванденбрукке назвав електронні сигарети «надзвичайно шкідливим» продуктом, який завдає шкоди суспільству та довкіллю.

Міністр також згадав про «небезпечні відходи хімічних речовин», присутніх у дешевих і широкодоступних одноразових вейпах.

Ванденбрукке заявив, що Бельгія «відіграє роль першопрохідця в Європі, щоб послабити тютюнове лобі», і закликав оновити законодавство ЄС.

Країна прагне скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року і робить інші кроки, щоб «знеохотити» курців і «денормалізувати» куріння.

Куріння вже заборонене на дитячих та спортивних майданчиках, у зоопарках і тематичних парках, а з 1 квітня тютюнові вироби не можна буде продавати в супермаркетах площею понад 400 м² або виставляти в торгових точках.

Офіційне бельгійське опитування про стан здоровʼя, проведене у 2018 році, показало, що 15,3% населення у віці 15 років і старше курять щодня, тоді як у 1997 році цей показник становив 25,5%. Очікується, що опитування 2023 року, яке має бути оприлюднене у вересні, покаже подальше зниження рівня куріння, але уряд заявив, що для досягнення цілей зі скорочення споживання тютюну необхідні подальші дії.