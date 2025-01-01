Румунія і Болгарія офіційно приєдналися до Шенгенської зони

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З 1 січня Румунія та Болгарія стали повноправними членами Шенгенської зони, яка включає країни Євросоюзу. Цей процес тривав 13 років.

Про це повідомляє Voice of America.

Колишні комуністичні держави є членами ЄС з 2007 року. Їх частково включили до Шенгенської зони в березні, скасувавши прикордонні перевірки в портах і аеропортах.

Однак Австрія погрожувала накласти вето на повний вступ — вона роками скаржилася на наплив нелегальних мігрантів. Відень відмовився від категоричної позиції у грудні. Три країни погодили угоду, що передбачає розміщення прикордонників на болгарсько-турецькому кордоні та контроль на наземних переходах протягом пів року.

Створена у 1985 році, Шенгенська зона тепер включатиме 25 із 27 членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. За оцінками аналітиків, приєднання збільшить ВВП Румунії та Болгарії щонайменше на один відсоток.