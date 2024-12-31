FT прогнозує мирну угоду між Україною і Росією у 2025 році

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Financial Times

Експерти британської газети Financial Times зробили прогнози на 2025 рік — чи закінчаться війни в Україні, на Близькому Сході та в Судані, чи не почнеться «війна тарифів» і наскільки подорожчає біткоїн.

Чи буде мирна угода між Україною і Росією?

Так, вважають експерти FT. Але обраному президенту США Дональду Трампу доведеться погрожувати посиленням санкцій та збільшити підтримку України, щоб переконати Росію серйозно сісти за переговори.

Президент України Володимир Зеленський погодиться на де-факто, але не де-юре російський контроль над окупованими територіями з деякими обмінами земель в обмін на гарантії безпеки від Європейського Союзу і США.

Союзники США переконуватимуть Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. Приєднання України до НАТО відкладуть. Лідер РФ Володимир Путін сподіватиметься, що Європа втратить рішучість.

Чи залишиться Емманюель Макрон президентом Франції?

Так. Однак політична криза через втрату парламентської більшості послаблює його позиції. Це додає сміливості як його давній ультраправій суперниці Марін Ле Пен, так і крайнім лівим, які закликали його піти у відставку.

Чи почне Дональд Трамп повномасштабну «тарифну війну»?

Імовірно, так. Трамп може ввести 10% тарифи на щонайменше половину імпорту США, зокрема на товари з Китаю.

Інші торговельні партнери США обіцятимуть заходи у відповідь. З часом деякі з них досягнуть успіху, але Трамп, ймовірно, занадто насолоджуватиметься владою і доходами, щоб позбутися більшості тарифів.

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Чи знизяться відсоткові ставки у США до кінця року?

Ні. Економічна політика Трампа може посилити інфляційний тиск, змушуючи Федеральний резерв утримувати ставки.

Чи втратять лідерські позиції компанії Magnificent 7?

Ні. Так звана Magnificent 7 («Чудова сімка») — це американські технічні гіганти: Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla. Їхня обʼєднана ринкова капіталізація робить її другою за величиною фондовою біржею у світі.

У 2025 році ріст техгігантів буде обмежений через надмірні капітальні інвестиції та розчарування інвесторів у технологіях штучного інтелекту, що експерти FT вважають «неминучим».

Чи знизяться експортні ціни Китаю?

Так. Китайські компанії посилять конкуренцію, що вплине на глобальні ринки. Це допоможе Пекіну компенсувати будь-яке підвищення тарифів США і посилить ризик того, що дешеві китайські товари, витіснені з Америки, заполонять інші ринки.

Чи посваряться Ілон Маск і Дональд Трамп?

Ні. Мільярдер Ілон Маск залишиться на боці Трампа заради вигоди для своїх компаній. Експерти вважають, що їхнє партнерство протримається щонайменше до 4 липня 2026 року — саме тоді закінчується термін повноважень нового Департамента ефективності уряду США, який очолюють Маск і Вівек Рамасвамі.

Чи послабить Німеччина своє «боргове гальмо»?

Так. Заклики послабити Schuldenbremse — конституційну статтю, яка обмежує запозичення центрального уряду до 0,35% ВВП у будь-який рік — стають дедалі голоснішими. Витрати на оборону та стагнація економіки змусять уряд Німеччини переглянути політику.

Чи впаде ринок облігацій?

Ні. Хоча ризики залишаються, США уникають фінансового краху.

Чи знизяться викиди вуглецю в Китаї?

Ні. Попри прогрес у відновлюваній енергетиці, економічне стимулювання збільшить попит на енергію.

Чи підвищить уряд Великої Британії податки?

Ні, принаймні тимчасово. Але ця обіцянка нового лейбористського уряду може стати проблемою через брак коштів.

Чи завдадуть США та Ізраїль ударів по ядерних об’єктах Ірану?

Ні. Але можливість такого розвитку подій залишається, адже це давня спокуса Ізраїлю. Імовірно, Ізраїль розраховуватиме на дозвіл і підтримку США, а президент Трамп, хоч і непередбачуваний, побоїться розпалити наступну війну на Близькому Сході.

Чи коштуватиме біткоїн $200 000?

Так. Дружня криптополітика адміністрації Трампа сприятиме зростанню його вартості.

Чи обжене ВВП Індії ВВП Японії?

Ні. Але це може статися вже у 2026 році.

Чи становитиме частка електромобілів понад 25% від глобальних продажів авто?

Ні. Експерти FT прогнозують лише 22% через уповільнення попиту на електрокари поза межами Китаю. Однак автовиробники випустять десятки нових електромобілів, щоб відповідати жорсткішим правилам щодо шкідливих викидів у Європі.

Чи скасує Аргентина валютні обмеження?

Так. Президент Аргентини Хав’єр Мілей зважиться на цей крок у 2025 році. Він керуватиметься думками про потребу стимулювати іноземні інвестиції, хоча це буде ризикованим кроком.

Чи триватиме війна в Судані?

Так. Цей військовий конфлікт залишається неконтрольованим через участь зовнішніх сил і вигоду для багатьох гравців. Для того щоб його зупинити, знадобляться великі міжнародні зусилля, але Судан стоїть надто далеко у списку світових пріоритетів, щоб це сталося.

Чи будуть доступні ШІ-агенти для широкого використання?

Так. ШІ-агенти — це програмне забезпечення, яке живе у вашому телефоні або браузері та може виконувати цифрові завдання від вашого імені: від заповнення онлайн-форм до складання продуктового кошика, надсилання електронних листів або розшифровки ваших дзвінків.

Великі компанії, такі як Google та OpenAI, випустять інструменти для автоматизації цифрових задач.

Чи буде нова велика угода в Голлівуді?

Так. У 2024 році сімʼя Редстоун продала технічному мільярдеру Ларрі Еллісону кінокомпанію Paramount. Імовірно, кінокомпанія Warner Bros. Discovery стане наступним кандидатом на продаж.

Чи стануть CD-диски знову популярними?

Ні. Зараз продажі CD-дисків зростають через популярність жанру k-pop у Південній Кореї, але їх здебільшого купують через ексклюзивний мерч, що йде в комплекті — наприклад, картки з улюбленими виконавцями. Подібну тактику продажів тепер використовують і західні зірки, як-от американська співачка Тейлор Свіфт.

Але довготривалий ріст продажів CD-дисків малоймовірний.