Суд Південної Кореї видав ордер на арешт Юн Сок Йоля

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Суд Південної Кореї видав ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля за те, що той запровадив короткочасний воєнний стан 3 грудня.

Про це пише Nikkei.

Ордер видали після того, як Юн Сок Йоль потрапив у кілька розслідувань за звинуваченнями в заколоті та державній зраді, а також проігнорував три виклики на допит.

Вимогу про ордер висунули слідчі за звинуваченнями в заколоті та зловживанні владою. Тепер у них є час до 6 січня, щоб виконати ордер, після чого вони можуть вимагати його продовження.

Слідчим може бути нелегко виконати ордер — їм намагатимуться завадити команда безпеки Юн Сок Йоля і протестувальники. Служба безпеки президента раніше заблокувала слідчим доступ на територію президентського офісу та в приватну резиденцію Йоля, де слідчі хотіли провести обшуки.

Юристи Юн Сок Йоля стверджують, що слідчі не мають повноважень арештовувати його, оскільки оголошення воєнного стану — це конституційне повноваження президента.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою, а ще заборонили виїжджати за кордон.

Юн Сок Йоль має низькі рейтинги у країні, зокрема через зростання цін на їжу, житло, конфлікти у трудовій сфері та різке падіння народжуваності. Репутація президента була під ударом і через відео з прихованої камери, на якому перша леді Кім Кеон Хі нібито приймає в подарунок сумку Dior вартістю $2 200.